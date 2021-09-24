Бывший защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков сообщил, при каких условиях он завершит карьеру. Летом 38-летний игрок остался в статусе свободного агента после истечения соглашения с «Зенитом». На днях стало известно, что он будет выступать за любительский клуб «Аминьево».

«Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения — рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть», — цитирует «Матч ТВ» Жиркова.

Ветеран подчеркнул, что пока не получал предложений о новом контракте.

Ранее в карьере Жиркова были тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо». За «Зенит» он выступал с начала 2016 года, выиграл три чемпионата России подряд, два Кубка страны и два Суперкубка. В сборной России он провёл 105 матчей (четвёртый результат в истории) и забил два мяча, завоевав бронзу Евро-2008.