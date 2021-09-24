Бывший защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков сообщил, что не получал предложений о контракте после завершения чемпионата Европы-2020. Футболист был включён в заявку национальной команды на турнир, но получил травму в первой игре с Бельгией (0:3) 12 июня и досрочно завершил Евро. 30 июня у футболиста истёк срок соглашения с «Зенитом», и он остался в статусе свободного агента. Сообщалось, что «Зенит» предлагал ему три варианта нового контракта, также в числе претендентов на 38-летнего футболиста назывался его бывший клуб ЦСКА.

«Всё это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался, — цитирует «Матч ТВ» Жиркова. — Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили».

В августе Жиркову исполнилось 38 лет. На днях он пополнил состав любительского московского клуба «Аминьево».