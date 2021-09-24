Падишахан Султаналиева, мама казахской фигуристки Элизабет Турсынбаевой объяснила, почему её дочь завершила карьеру. Вице-чемпионка мира-2019 объявила об уходе из спорта 23 сентября.

«У нее обострилась давняя проблема — лишний недоросший позвоночник. Это с рождения, — цитирует «Матч ТВ» Султаналиеву. — Травма спины была хронической и часто беспокоила ее в период нагрузок. Она не в один момент проявляется, а постепенно. Представьте, какие у Элизы были колоссальные нагрузки на спину ради четверного! Она же его время от времени тренировала, вот и началось обострение».

По словам мамы спортсменки, её дочь родилась семимесячной и много болела, а на каток её отвели только чтобы поправить здоровье. Фигуристка неоднократно пыталась избавиться от своей проблемы со здоровьем, но не смогла то сделать.

«В конце лета стало ясно, что это конец, и мы всей семьей приняли окончательное решение», — добавила Султаналиева.

Помимо серебра ЧМ-2019, Турсынбаева взяла бронзу юношеской Олимпиады-2016, серебро чемпионата четырёх континентов-2019 и Универсиады-2019, а также три раза подряд выиграла чемпионат Казахстана.