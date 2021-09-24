Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 в парном разряде Елена Веснина получит обратно свои медали Игр. Фигуристка в сентябре стала жертвой ограбления. Неизвестные проникли в её дом в Подмосковье и украли сумку с наградами, в которой в числе прочего были медаль и перстень, полученные за победу на Олимпиаде в Рио, а также серебряная медаль Токио-2020, полученная в миксте.

По данным источника, грабители вернули медали, а заодно оставили коробку конфет и записку с извинениями.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет, — приводит «Комсомольская правда» слова источника в полиции Подмосковья. – Положили и записку с извинениями. Но я ее не видел, содержание сказать не могу».

Позднее сама Веснина уточнила, что медали ещё не видела.

«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — отметила прославленная теннисистка.