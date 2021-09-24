«Бавария» взяла верх над «Гройтер Фюртом» в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу — 3:1.
Счёт открыл Томас Мюллер на 10-й минуте встрече. Джошуа Киммих на 31-й минуте увеличил преимущество мюнхенцев.
На 48-й минуте красную карточку получил защитник «Баварии» Бенжамин Павар. Однако через 20 минут чемпионы Германии забили третий мяч, записанный как автогол Себастьяна Грисбека.
«Гройтер Фюрт» смог отыграть один гол на 88-й минуте благодаря точному удару Седрика Иттена.
После шести туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 16 очками из 18 возможных и разностью мячей 23-5.
«Гройтер Фюрт», напротив, замыкает таблицу, имея в активе одно очко после пяти игр.
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