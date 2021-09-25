На трассе комплекса «Жемчужина Сибири» в Тюмени сегодня, 25 сентября, пройдёт женский спринт на 7,5 км на летнем чемпионате России по биатлону.

Старт гонки запланирован на 9:00 по московскому времени. Участие в ней планируют принять 52 спортсменки согласно стартовому протоколу.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Под 15-м номером гонку побежит Кристина Резцова, 19-й стартует Ульяна Нигматуллина (Кайшева), под 21-м номером в гонку убежит Анастасия Шевченко. Под 29-м номером заявлена Лариса Куклина, под 30-м — Наталья Гербулова. 34-й побежит Ольга Подчуфарова, сразу за ней — Ирина Казакевич. 37-й на гонку заявлена Анастасия Гореева, за ней побегут Татьяна Акимова и Маргарита Васильева (39-й и 40-й номера).

40-й номер достался Виктории Сливко, 47-й — Светлане Мироновой, а 52-й, заключительный, — Евгении Буртасовой (Павловой).