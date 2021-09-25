В рамках летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени сегодня, 25 сентября, пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 километров.
Начало гонки назначено на 13:00 по московскому времени. Соревнования проходят на трассе комплекса «Жемчужина Сибири».
Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:
В общей сложности, в гонке планируют принять участие 65 биатлонистов. Под 22-м стартовым номером заявлен Максим Цветков, 28-й номер достался Матвею Елисееву. 31-м в гонку убежит Семен Сучилов. Под 44-м номером будет стартовать Карим Халили, сразу следом под 45-м номером на трассу убежит Эдуард Латыпов. С 49-й позиции стартует Василий Томшин, с 53-й — Даниил Серохвостов. Под 58-м номером заявлен призер предыдущей гонки чемпионата Денис Таштимеров.
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