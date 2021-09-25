Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не смог продлить голевую серию на клубном уровне в матче против «Гройтер Фюрта» в чемпионате Германии.

Игра состоялась вчера в Фюрте, «Баварии» удалось выиграть со счётом 3:1. Левандовски провёл на поле 90 минут встречи, но не смог отметиться забитым мячом. Из-за этого прервалась его голевая серия, составлявшая 19 матчей, из которых 15 футболист провёл в рамках Бундеслиги.

До этой встречи футболист последний раз не забивал за «Баварию» на клубном уровне в официальных матчах в феврале 2021 года. Игроку не удалось отличиться в финале Клубного чемпионата мира по футболу против мексиканского «Тигрес».

После этой встречи поляк на протяжении 7 месяцев забивал за «Баварию» в каждом матче, в котором выходил на поле.