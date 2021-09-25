Петербургский СКА сегодня, 25 сентября, сыграет против минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Минске на стадионе «Минск-Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА по ссылке.

В предыдущем матче СКА дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», а минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в Екатеринбурге.

В личном противостоянии команда Валерия Брагина одержала 23 победы в КХЛ, «Динамо-Минск» победил 12 раз. В последнем сезоне СКА встретился с минским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина, одержав победу в серии со счетом 4:1. В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами.