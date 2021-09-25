Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об условиях работы на катке «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Фрагмент её интервью появился в специальной книге к юбилею школы «Самбо-70». По мнению Тутберидзе, в отделении «Хрустальны» созданы очень хорошие условия как для тренеров, так и для спортсменов.

«Нам идут навстречу, спрашивают, когда удобно заниматься, в какое время понадобятся залы для ОФП и хореографии. Хотя у нас много групп, проблем не возникает – все расходимся по разным помещениям», – рассказала Тутберидзе.

Напомним, в прошлом году СШОР «Самбо-70» исполнилось 50 лет, вчера, 25 сентября в Государственном Кремлёвском дворце прошёл праздничный концерт к юбилею школы. Ведущей его стала фигуристка Евгения Медведева.