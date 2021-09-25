На автодроме в Сочи сегодня, 25 сентября, состоится третья свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в России.

Начало третьей сессии свободных заездов назначено на 12:00 по московскому времени.

Прямая трансляция третьей тренировки будет доступна здесь:

Обе практики в первый день гоночного уикенда в Сочи выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. В первой практике в тройку лучших также вошли его партнер по команде Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, во второй сессии ситуация повторилась.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин в первой свободной практике показал 19-е время, как и во второй практике. Последнее место в обеих практиках занял его партнер по команде Мик Шумахер.