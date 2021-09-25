Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Соревнования в эти дни проходят на трассах комплекса «Жемчужина Сибири».

Результат Казакевич — 21 минута и 20,4 секунды, по ходу дистанции Казакевич допустила по промаху на каждом из рубежей, но все равно пришла к финишу первой. На втором месте расположилась Кристина Резцова, она не допускала промахов на рубежах и уступила лидеру 6,7 секунды.

Третьей в гонке стала Наталья Гербулова (1 промах, 23,1 секунды отставания).

В топ-6 по итогам гонки также вошли Ульяна Нигматуллина (Кайшева), с нулём в графе промахи отставшая от Казакевич на полминуты, Екатерина Носкова (1 промах, 36,9 секунд отставания) и победительница предыдущей гонки Лариса Куклина (37,1 секунды отставания, без промахов).