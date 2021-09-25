Российский фигурист, бронзовый призер ЧР Марк Кондратюк высказался о своем выступлении на Nebelhorn Trophy, где он подтвердил третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпиаду.

«Понимал, что выполнил свою задачу, когда два сальхова сделал. Думал: все хорошо… Я благодарен всем и считаю честью, что меня отправили на этот турнир. И я не подвел страну и смог подтвердить третью квоту», — рассказал Кондратюк в интервью сайту ФФККР.

По словам фигуриста, где-то элементы были доделаны не до конца и вылезали ошибки, однако с главной задачей он справился, поэтому был счастлив.

Также Кондратюк отметил, что рассматривал вариант с поездкой на турнир в Оберстдорф, но ему казалось, что это не так уж и вероятно. «Думал, кого-то другого выберут. Но когда узнал, понял: другого варианта нет. Надо работать и кататься», — сказал фигурист.