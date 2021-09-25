Российский фигурист, бронзовый призёр чемпионата России Марк Кондратюк высказался о том, на каких турнирах в сезоне он планирует выступить и планирует ли он попасть в сборную России на Олимпиаду.

Слова Кондратюка цитирует официальный сайт ФФККР.

Фигурист отметил, что в сезоне-2021/22 он будет выступать на взрослом уровне, а не на юниорском, как планировалось изначально. «Ближайшие планы: возможно, поеду на турнир в Казахстан, и если все будет нормально, выступлю на Гран-при в Сочи», — сказал Кондратюк.

По мнению фигуриста, пока он старается не загадывать так далеко и не думать об Олимпиаде. «Скажем так, я увеличил себе шансы. А как будет… Надо тренироваться, продолжать работать», – сказал Кондратюк.