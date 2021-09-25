Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о том, как она относится к победам и поражениям в своей карьере.

Фрагмент интервью был опубликован в специальной книге, изданной к юбилею школы «Самбо-70″, в которой тренируется Медведева.

По словам спортсменки, ее успех доставляет ей удовольствия. «Мы работаем и совершенствуемся для того, чтобы чувствовать вкус победы – неважно, чем мы занимаемся в жизни. Но сложнее всего даются поражения», — сказала Медведева, добавив, что ее делает счастливее и сильнее тот факт, что после поражений она встает на ноги и идет дальше.

«Да, этот подъем приносит мне чувство радости», – отметила Медведева.

Напомним, олимпийский сезон-2021/22 Евгения Медведева пропускает.