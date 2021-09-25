В словенской Любляне сегодня, 25 сентября, завершаются соревнования в женском одиночном катании в рамках пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Начало выступлений девушек с произвольными программами назначено на 13:00 по московскому времени.

Прямая трансляция выступления девушек будет доступна на официальном ютуб-канале юниорской серии Гран-при здесь:

После первого дня соревнований в лидерах идет российская фигуристка Аделия Петросян. Она набрала чуть более 70 баллов за свою короткую программу. С аналогичными результатами в тройке сильнейших расположились американка Линдси Торнгрен и кореянка Ким Мин Ча.

На четвертом месте пока идет Софья Самоделкина, она набрала за короткую программу с тройным акселем 65,56 балла.