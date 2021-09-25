Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о выступлении своего подопечного Марка Кондратюка на Nebelhorn Trophy.

Слова Соколовской цитирует агентство ТАСС.

Тренер отметила, что рада тому, что они с Кондратюком выполнили задачу и подтвердили право России на три квоты на Олимпиаду в Пекине.

«Конечно, Марк волновался — это для него первый подобный опыт борьбы на таком ответственном старте. Справился, хотя, конечно, работы ещё непочатый край», — отметила тренер, добавив, что это можно считать хорошим началом олимпийского сезона для Марка.

Напомним, Марк Кондратюк занял 3-е место на турнире в Оберстдорфе, что позволило России получить три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.