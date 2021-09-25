Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о выступлении своего подопечного Марка Кондратюка на Nebelhorn Trophy.
Слова Соколовской цитирует агентство ТАСС.
Тренер отметила, что рада тому, что они с Кондратюком выполнили задачу и подтвердили право России на три квоты на Олимпиаду в Пекине.
«Конечно, Марк волновался — это для него первый подобный опыт борьбы на таком ответственном старте. Справился, хотя, конечно, работы ещё непочатый край», — отметила тренер, добавив, что это можно считать хорошим началом олимпийского сезона для Марка.
Напомним, Марк Кондратюк занял 3-е место на турнире в Оберстдорфе, что позволило России получить три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
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