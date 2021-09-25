Двукратный олимпийский чемпион, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков высказался о выступлении Марка Кондратюка на Nebelhorn Trophy.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Траньков отметил, что смотрел прокат Кондратюка вместе с подопечными Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым до их выступления на этапе Кубка России в Сызрани. «Молодец, боролся, не все получилось, он может кататься лучше. Но третье место, заработал квоту для России. Думаю, Марка можно поздравить», — сказал Траньков.

По мнению тренера, он не волновался после первого дня соревнований, когда Кондратюк стал пятым по результатам короткой программы. «Я не напрягался. Видимо, знал возможности Марка, насколько он куражистый парень. Мне сложно было представить, что он может откатать на вылет из топ-7. Я ему желал в тройку попасть — он это и сделал», — отметил Траньков.