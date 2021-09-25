Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о том, меняется ли его пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов после прихода в группу Этери Тутберидзе.

По словам тренера в интервью «Спорт-Экспрессу», сейчас штаб работает и старается, чтобы фигуристы показали максимально свои хорошие качества.

«Во-первых, какие изменения хотят увидеть люди за лето? Во-вторых, куда меняться спортсменам, которые находятся на финишной прямой?», — сказал Траньков, добавив, что решение о завершении или продолжении карьеры будут принимать сами фигуристы, но 30 лет — это серьёзный возраст даже для парного катания.

«Так что тут можно только улучшаться, вот и все», — отметил Траньков.