В ледовом дворце «Сызрань-Арена» сегодня, 25 сентября, состоятся заключительные соревнования в рамках турнира спортивных пар среди юниоров и среди взрослых на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

На 13:15 назначен старт соревнований у юниорских пар, в 15:10 стартуют выступления взрослых.

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В соревнованиях юниоров после короткой программы лидирует пара Екатерина Гейниш/Илья Миронов с результатом в 65,05 балла. В тройке пока находятся Варвара Черемных/Даниил Бутенко и Ксения Ахантьева Валерий Колесов.

В соревнованиях взрослых лидирует пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, они получили за короткую программу 79.66 балла. В тройке также расположились пары Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Карина Акопова/Никита Рахманин.