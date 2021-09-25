За последние сутки в России стало известно о более чем 22 тысячах новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на утро 25 сентября в стране зарегистрировано 22 041 новых случая заболевания коронавирусом.

В России за все время пандемии было проведено более 189,3 миллионов тестов на коронавирус. Выявлено было 7 398 415 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело уже более 6,59 млн человек. Ещё 203 095 человек не смогли победить болезнь и скончались.

В Москве за сутки диагностировано 3211 случаев коронавируса, Санкт-Петербург — на втором месте с 1907 новыми случаями. В Подмосковье было сдано 1106 новых положительных тестов на коронавирус.

В мире число случаев COVID-19 составляет уже более 231,1 миллиона — это данные университета Джонса-Хопкинса.