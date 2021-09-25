Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о том, как прошла ее первая встреча с Этери Тутберидзе.

Фрагмент интервью Загитовой попал в книгу о спортсменах и тренерах школы «Самбо-70», которую издали к юбилею организации.

«Я очень хотела попасть в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе. Помню нашу первую с ней встречу, ещё до просмотра. Увидела её в Йошкар-Оле, но боялась подойти и попросить автограф», — сказала Загитова, отметив, что у неё был печальный опыт, как кумир её детства отказался поставить подпись, после чего она ужасно расстроилась.

«Вдруг Этери Георгиевна поступила бы так же? Мне было очень важно, чтобы она ответила на моё «здравствуйте». И она это сделала! И сфотографировалась со мной», — сказала Загитова, добавив, что при просмотре в «Хрустальном» она сильно нервничала, ведь важно было понравиться Тутберидзе, но в итоге все завершилось хорошо.