Третья сессия свободных заездов в рамках гоночного уикенда Гран-при России в Формуле-1 не состоится из-за сильного дождя.

Организаторы приняли решение не проводить заключительную тренировку из-за погодных условий в Сочи, этот же фактор повлиял на отмену первой гонки в рамках «Формулы-2» — она должна была состояться еще раньше. Практика должна была начаться в 12:00 по московскому времени.

По данным из официального «Твиттера» Формулы-1, квалификация Гран-при России будет проведена либо сегодня, 25 сентября (по плану — в 15:00), либо завтра, 26 сентября, утром перед итоговой гонкой.

Если из-за каких-то причин провести квалификацию будет невозможно, то стартовую решётку определят по итогам второй свободной практики, которую выиграл Валттери Боттас из «Мерседеса».