В рамках пятого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартовала произвольная программа у девушек.

Прямую трансляцию выступлений можно увидеть здесь.

После первого дня соревнований в лидерах идёт российская фигуристка Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Она набрала за свое выступление в короткой программе чуть больше 70 баллов. Также в тройке лидеров американка Линдси Торнгрен и кореянка Ким Мин Ча.

На четвёртом месте идёт россиянка Софья Самоделкина с отставанием в 4,5 балла.

Софья Самоделкина выступит со своей произвольной программой в 17:17 по московскому времени, Аделия Петросян ожидается на льду в 17:38 по московскому времени — она будет закрывать выступления девушек.