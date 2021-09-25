В рамках пятого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартовала произвольная программа у девушек.
Прямую трансляцию выступлений можно увидеть здесь.
После первого дня соревнований в лидерах идёт российская фигуристка Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Она набрала за свое выступление в короткой программе чуть больше 70 баллов. Также в тройке лидеров американка Линдси Торнгрен и кореянка Ким Мин Ча.
На четвёртом месте идёт россиянка Софья Самоделкина с отставанием в 4,5 балла.
Софья Самоделкина выступит со своей произвольной программой в 17:17 по московскому времени, Аделия Петросян ожидается на льду в 17:38 по московскому времени — она будет закрывать выступления девушек.
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