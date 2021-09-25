Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф стал новым президентом IIHF. Выборы прошли на конгрессе Международной федерации хоккея в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.

Тардиф сумел победить в 4-м туре выборов, опередив другого члена совета IIHF — президента немецкого хоккейного союза — Франца Райндля. Во время карьеры хоккеиста Тардиф выступал за французские клубы «Шамони» и «Руан» на протяжении долгого времени.

У Тардифа есть два паспорта, поскольку он является уроженцем Канады. Сейчас специалисту 68 лет, он с 2006 года возглавляет федерацию хоккея Франции, а с 2012 избирается в совет IIHF.

Отметим, швейцарец Рене Фазель возглавлял международную федерацию хоккея с 1994 года, он пробыл на этом посту 26 лет.