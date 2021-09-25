Бывший президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель получит должности в Федерации хоккея России и Континентальной Хоккейной Лиге.

Информацию об этом сообщает телеканал «Матч ТВ», однако конкретные именования должностей Фазеля в российском хоккее станут известны позже.

Ожидается, что Фазеля задействуют в усилении международной работы ФХР, а также для выстраивания отношений с новым руководством IIHF. Сегодня, 25 сентября, выборы президента IIHF выиграл француз Люк Тардиф, набравший в 4-м туре 63 процента голосов. Конгресс IIHF проходит в Санкт-Петербурге.

Швейцарский специалист Рене Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея на протяжении последних 27 лет. Впервые он был избран на эту должность в 1994 году.