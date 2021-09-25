Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о том, почему ведущей 50-летнего юбилея школы в Государственном Кремлевском дворце была Евгения Медведева, но не в паре с Алиной Загитовой.

Слова Лайшева цитирует портал «Чемпионат».

«Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны«, — сказал Лайшев, добавив, что концерт прошел динамично, и мало кому повезло вывести столько человек на кремлевскую площадь.

По словам Лайшева, на концерте все произнесли клятву на верность родине, а обстановка складывалась дружелюбно.

«Липницкую мы на концерт приглашали, но её не было. У нас с ней хорошие отношения. Наверное, из-за ребёнка пропустила», — сказал Лайшев.