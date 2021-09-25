Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) рассказала о своей подготовке к новому сезону, а также высказалась о своем 4-м месте в спринте на летнем чемпионате России.

В эфире «Матч ТВ» Нигматуллина отметила, что сейчас уже удалось стабилизировать ее состояние после проблем со спиной, тренировки биатлонистка проводит без срывов, но с корректировками.

Также биатлонистка ответила на вопрос о подготовке в группе Михаила Шашилова. «Я считаю, что мне все-таки необходимо сейчас тренироваться индивидуально, так как не понимаю, как возможно поддерживать свое стабильное состояние, продолжая тренироваться, как изначально тренировалась», — отметила Нигматуллина, добавив, что она классно выступила для ее состояния.

Напомним, в межсезонье Ульяна Кайшева вышла замуж и сменила фамилию на Нигматуллина.