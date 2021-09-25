Российский биатлонист, чемпион Европы Матвей Елисеев высказался о переходе в новую тренировочную группу, отношениях с бывшим тренером Юрием Каминским, а также своём результате в спринте на летнем ЧР.

В прямом эфире «Матч ТВ» Елисеев отметил, что до этого тренировки проходили при температуре в +6 градусов, а гонку пришлось бежать при температуре +15.

Также Елисеев отметил, что в новой группе тренироваться ему гораздо комфортнее с психологической точки зрения. Сейчас биатлонист тренируется под руководством Сергея Башкирова, хотя начинал подготовку у Юрия Каминского.

В ответ на вопрос, общался ли Елисеев с Каминским после перехода уже здесь в Тюмени, биатлонист заявил: «Я поздоровался, он прошел мимо».