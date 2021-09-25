Российский биатлонист, призёр и победитель этапов Кубка мира Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Соревнования проходят на трассах комплекса «Жемчужина Сибири».

Результат Латыпова — 24 минуты и 34,2 секунды. На первом огневом рубеже биатлонист допустил два промаха, однако затем ошибок не допускал.

Второе место занял Даниил Серохвостов, с одним промахом он отстал от лидера на 4,6 секунды. Третье место — у Дениса Таштимерова, он финишировал с отставанием в 17,6 секунды, не допустив ошибок на огневых рубежа.

Не особо удачно выступили в гонке другие представители сборной России: Максим Цветков расположился на 34-й позиции, Матвей Елисеев финишировал 35-м.