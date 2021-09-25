Российский футбольный тренер Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера клуба «Ростов». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Отмечается, что это решение Семин принял после встречи с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы», — сказал Арутюнянц, подчеркнув, что с Семиным у клуба останутся теплые и хорошие отношения.

«Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — отметил Арутюнянц.

Напомним, на этой неделе «Ростов» вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив команде «Чайка» из села Песчанокопское.