Российский футбольный тренер Юрий Семин рассказал о том, что собирается делать после отставки из «Ростова».

Слова Семина цитирует портал «Чемпионат».

«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — сказал Сёмин.

Напомним, сегодня стало известно, что Юрий Семин принял решение подать в отставку с поста главного тренера «Ростова». Тренер решил покинуть свой пост после беседы с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем. Руководство клуба приняло отставку Семина и пожелало ему удачи в дальнейшей работе.

На посту главного тренера «Ростова» Юрий Семин пробыл чуть менее двух месяцев, он сменил на этом посту Валерия Карпина, ушедшего в сборную России, в начале августа 2021 года.