На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани сегодня, 25 сентября, стартуют соревнования в женском одиночном катании среди юниорок.

Старт выступлений девушек назначен на 16:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию вступлений можно будет увидеть на официальном сайте Первого канала здесь.

В первой разминке заявлена ученица отделения «Хрустальный», подопечная Анны Царевой Мария Захарова, ей достался 3-й стартовый номер. Во второй разминке оказалась ученица группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, она выступит под 9-м номером.

По 13-м и 14-м номерами в протоколе заявлены фигуристки из СШОР ЦСКА — Софья Важнова и Мария Парамонова.

В последнюю, 4-ю разминку под 19-м номером попала Софья Титова, воспитанница академии «Ангелы Плющенко».