Российские фигуристы Екатерина Гейниш/Илья Миронов, выступающие в парном катании, выиграли первый этап Кубка России в Сызрани.

Соревнования в эти дни проходят на площадке ледового дворца «Сызрань-Арена».

Гейниш и Миронов выиграли короткую программу и стали вторыми в произвольной, набрав 176.19 баллов по сумме. Фигуристы представляют СШОР «Воробьевы горы».

Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, представляющие Краснодарский край, заняли вторую строчку с победой в произвольной программе и третьим местом в короткой. Их результат — 169.92 балла.

Третьими завершили соревнования фигуристы из московской СШОР №2 Варвара Черемных и Даниил Бутенко. Они набрали за два проката 167.94 балла, став вторыми в короткой программе и третьими в произвольной программе.