На «Сочи Автродроме» стартовала квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в России. Из-за дождя её могли отменить, однако к 15:00 в Сочи распогодилось и квалификацию начали вовремя.

Из-за плохих погодных условия была отменена утренняя третья свободная практика в рамках сочинского этапа Формулы-1. Также были отложены гонки Формулы-2 и Формулы-3 на этой же трассе.

Если дождь в Сочи возобновится во время квалификации, то ее могут прервать и отложить, поскольку из-за ливня невозможно выполнять требования Ф-1 по безопасности.

В пятницу состоялось две практики, обе выиграл финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас. В тройке лучших финишировали Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».