Мама казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Падишахан Султаналиева высказала мнение о том, что жалеет об уходе своей дочери в сборную Казахстана из российской команды.

Слова Султаналиевой цитирует «Матч ТВ». По мнению мамы фигуристки, если нет конкуренции, нет и фигурного катания как вида спорта. Как считает Султаналиева, успех ее дочери на чемпионате мира состоялся благодаря атмосфере в группе Этери Тутберидзе.

«Раньше ведь дочка занимала 9-11-е места с чистыми прокатами. Уверена, что нам надо было оставаться в сборной России. Конечно, там свои трудности, но мы бы добилась успеха быстрее», — заявила мама спортсменки, добавив, что просила у дочери прощения за ту ошибку. При смене страны Турсынбаева была подростком и молча согласилась.

«В любом случае мы благодарны Национальному олимпийскому комитету Казахстана за то, что он много лет финансировал выступления дочери, а «Фонду Нурсултана Назарбаева» — за съемки фильмов про нее», – сказала Султаналиева.