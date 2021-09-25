Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом команды на матч против самарских «Крыльев Советов» в 9-м туре РПЛ.

Место в воротах «Зенита» займет Станислав Крицюк, в защите сыграют Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Алексей Сутормин. В полузащите выступят Далер Кузяев, Вильмар Барриос и Вендел, а в нападении сыграют Клаудиньо, Артем Дзюба и Малком.

На скамейке запасных «Зенита» оказались Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Даниил Хотулёв, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Сердар Азмун и Даниил Кузнецов.

Начало встречи «Зенита» с «Крыльями Советов» назначено на 16:30 по московскому времени. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».