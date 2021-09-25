В ночь с 25 на 26 сентября состоится большой боксерский вечер на стадионе «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне, главным событием которого станет поединок между британцев Энтони Джошуа и Александром Усиком за титул суперчемпиона в тяжелом весе.

Прямую трансляцию боя будет осуществлять телеканал РЕН ТВ. Доступ к прямому эфиру телеканала доступен на сайте здесь.

Начало поединка ориентировочно — в 00:30 по московскому времени.

Отметим, Джошуа прямо сейчас владеет чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Усик является бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и обязательным претендентом WBO в тяжелом весе. Перед боем на церемонии взвешивания оказалось, что Джошуа оказался на 8 килограммов тяжелее Усика.