«Манчестер Сити» вырвал победу у «Челси» в выездном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу — 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте провёл Габриэл Жезус.

Это была первая встреча команд после финала Лиги чемпионов-2021, который выиграл «Челси» 1:0.

Команды играли в следующих составах:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс (Тиаго Силва, 29), Канте (Хаверц, 60), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Ковачич, Маркос Алонсо, Лукаку, Вернер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Лапорт, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Родри, Де Брёйне, Габриэл Жезус, Фоден (Фернандиньо, 87), Грилиш (Стерлинг, 87).

«Ман Сити» в таблице АПЛ набрал 13 очков и догнал «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который сегодня дома уступил «Астон Вилле» (0:1), не забив пенальти на 91-й минуте. Столько же очков у лидера таблицы «Ливерпуля», но подопечные Юргена Клоппа провели на один матч меньше.