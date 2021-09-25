Погодные условия помешали провести ряд гонок на «Сочи Автодроме» в рамках «Гран-при России».

Из-за сильного ливня первая спринт-гонка «Формулы-2» была перенесена на 16:45 по московскому времени. Вторая спринт-гонка была полностью отменена. Основная гонка пройдёт в воскресенье, начало — в 11:20 по московскому времени.

В «Формуле-3» была отменена вторая спринт-гонка. Первая состоялась накануне, третья пройдёт, как и было запланировано, в воскресенье, начало — в 9:55.

Накануне на трассе в «Сочи» определился чемпион «Формулы-3». Им стал пилот «Премы» Деннис Хаугер, ставший вторым в спринт-гонке и ушедший в недосягаемый отрыв от конкурентов.

Ранее из-за погодных условий была отменена третья практика «Формулы-1».