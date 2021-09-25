Заур Тедеев будет руководить основным составом «Ростова» в матче девятого тура чемпионата России по футболу против «Ахмата», утверждает «РБ Спорт». На данный момент специалист возглавляет молодёжную команду дончан, и руководство довольно его работой.

Сегодня стало известно, что Юрий Сёмин оставил пост главного тренера клуба. Под его руководством «Ростов» провёл семь игр (шесть в чемпионате и одну в Кубке России) и выиграл только один раз (2:1 с «Нижним Новгородом»). После 8 туров РПЛ команда занимает 15-е место в таблице с шестью очками.

Отмечается, что в штабе Тедеева останутся все прежние специалисты, кроме Юрия Батуренко, который покинет клуб вместе с Сёминым.