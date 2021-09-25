«Зенит» сравнял счёт в матче девятого тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов». На 35-й минуте с передачи Клаудиньо отличился нападающий команды Артём Дзюба, который вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой в отсутствие Деяна Ловрена.

Дзюба провёл первые семь игр сезона (а с учётом Кубка России и Лиги чемпионов — девять) без забитых мячей, но в восьмом туре РПЛ оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1). Таким образом, форвард забивает во второй игре подряд.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Антон Зиньковский, включённый в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Иванисеня, Якуба, Ежов, Глушенков, Зиньковский, Сергеев.

«Зенит» в нынешнем сезоне ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате. На счету петербуржцев шесть побед и две ничьи и лидерство в турнирной таблице. «Крылья» идут в таблице на десятом месте с 10 очками (3 победы, ничья и 4 поражения).

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Судит её бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.