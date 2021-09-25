Нападающий «Зенит» Артём Дзюба отличился в матче девятого тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов». Для 33-летнего форварда этот мяч стал 141-м в чемпионатах России.

По данному показателю Дзюба занимает чистое второе место в истории. В предыдущей встрече с «Рубином» (3:1) он оформил дубль, догнав и перегнав экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова (139 голов). Впереди остался только Олег Веретенников, выступавший в чемпионате России за «Ротор» и «Сокол» в девяностые — начале двухтысячных. На счету многолетнего капитана «Ротора» 143 мяча, таким образом, Дзюбе до рекорда осталось забить дважды.

Из 141 гола 26 Дзюба провёл за «Спартак», 14 — за «Томь», 18 — за «Ростов», 6 — за тульский «Арсенал» и 77 — за «Зенит».

Вслед за Веретенниковым (143), Дзюбой (141) и Кержаковым (139) по забитым голам в РПЛ идут Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов, Игорь Семшов (по 98), Фёдор Смолов и Валерий Есипов (по 88).

Карьеру из них, помимо Дзюбы, продолжают только Смолов и Павлюченко. Первый выступает за «Локомотив», второй в возрасте 39 лет выступает за клуб второго дивизиона «Знамя».