Стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и СКА. Место в воротах петербуржцев, как и в предыдущей игре с «Салаватом Юлаевым» (2:4), занял Ларс Юханссон. В запас попал Александр Самонов. Игру с минчанами пропускает 16-летний форвард армейцев Матвей Мичков.

Полностью состав команды Валерия Брагина выглядит следующим образом: Юханссон (Самонов); Кирсанов — Ожиганов, Марченко — Вей — Цицюра; Коромыслов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Паутов — Пыленков, Тимкин — Хендемарк — Кетов; Дыбленко, Моисеев — Хуснутдинов — Воробьёв, Галимов.

Игра проходит в столице Белоруссии Минске на «Минск-Арене». После девяти игр СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции с 12 очками, минчане имеют в активе 8 очков и восьмое место.