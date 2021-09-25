«Металлург» одержал сухую победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:0. Счёт на девятой минуте встречи открыл Николай Голдобин с передач Дениса Зернова и Михаила Пашнина.

На 23-й минуте Максим Карпов реализовал большинство, воспользовавшись передачами Линуса Хульстрёма и Николая Голдобина.

В начале третьего периода на 44-й минуте Джош Керри забросил третью безответную шайбу в ворота Ивана Федотова. Ассистировали ему Семён Кошелев и Андрей Чибисов.

Окончательный счёт встречи установил Брендан Лейпсик на 59-й минуте, поразив пустые ворота после паса Михаила Пашнина.

«Металлург» вышел в единоличные лидеры Восточной конференции с 18 очками. ЦСКА идёт третьим на «Западе», имея в активе 14 очков.