«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу — 2:1. Счёт на 14-й минуте провёл хавбек самарцев Антон Зиньковский, включённый в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Ассистировал ему лидер атак «Крыльев» Иван Сергеев.

На 35-й минуте с передачи Клаудиньо отличился Артём Дзюба, который вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой в отсутствие Деяна Ловрена.

Дзюба провёл первые семь игр сезона (а с учётом Кубка России и Лиги чемпионов — девять) без забитых мячей, но в восьмом туре РПЛ оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1). Таким образом, форвард забивает во второй игре подряд. На его счету стал 141 гол в чемпионатах России. По этому показателю он отстаёт всего на два мяча от рекордсмена Олега Веретенникова (143).

Победный гол провёл защитник петербуржцев Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 79-й минуте.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 72), Дуглас Сантос, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Малком (Кравцов, 87), Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80).

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Иванисеня (Цыпченко, 87), Якуба (Пруцев, 68), Ежов (Пиняев, 85), Глушенков (Сарвели, 68), Зиньковский, Сергеев (Бейл, 85).

«Зенит» в нынешнем сезоне ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате. На счету петербуржцев семь побед и две ничьи и лидерство в турнирной таблице. «Крылья» идут в таблице на десятом месте с 10 очками (3 победы, ничья и 5 поражений).