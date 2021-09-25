Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал участие Александры Трусовой в первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Двукратная чемпионка мира среди юниорок выиграла короткую программу с результатом 74,53, но снялась с произвольной. Официальной причиной были названы медицинские показатели.

«В Сызрань она сама попросилась поехать. Мы изначально разговаривали о том, что она приедет прокатать только короткую программу, потому что мы занимаемся тренировкой акселя в соревновательных условиях, — цитирует «Спорт-ЭКспресс» Глейхенгауза. — Понятно, что в планах он был еще на прокатах. Потому что количество сделанных ею чистых попыток на тренировках, в прокатах, под музыку было огромное, и мы были удивлены, что он не получился в Челябинске».

В результате первый этап Кубка России выиграла чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.