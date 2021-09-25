В чемпионате России произошла очередная тренерская отставка. И уже второй раз в этом сезоне тренера лишается «Ростов». Уход Валерия Карпина после двух поражений на старте чемпионата был правильным и сильным ходом, которым специалист признал свою ошибку: совмещать посты в сборной и клубе сможет далеко не каждый. И вот сегодня в отставку ушёл его сменщик Юрий Сёмин.

Назначение Сёмина в «Ростов» выглядело как акт справедливости. Его отставка из «Локомотива» летом 2020 года возмутила даже фанатов других клубов. Юрий Павлович после возвращения на тренерский мостик железнодорожников брал с ними трофеи каждый год и даже смог вернуть чемпионство спустя 14 лет. Но враждовавшее с ним руководство «Локо» воспользовалось истечением контракта специалиста и не дало ему даже доработать пандемийный сезон-2019/20. Успехи Сёмина в «Локомотиве» показывали: даже в 70 с лишним лет специалист не утратил тренерскую хватку.

Но в «Ростове» что-то не сложилось. В дебютном матче дончане потеряли очки с «Химками» (1:1), затем уступили ЦСКА (1:3). Первая победа к Семину пришла в третьем матче. 74-летний тренер с «Ростовом» на выезде обыграл «Нижний Новгород» 38-летнего Кержакова (2:1).

После этого — как отрезало. Сперва «Ростов» не смог обыграть безнадёжный «Урал» (1:1). В ворота донской команды екатеринбуржцы провели один из двух забитых в этом сезоне мячей. Затем последовала ничья с «Краснодаром» (1:1). Результат достойный, но стоит принимать во внимание, что уже с 30-й минуты «быки» играли в меньшинстве, но смогли сравнять счёт. А увенчалось всё поражением от «Крыльев Советов» (2:4) и вылетом из Кубка России от «Чайки» (0:1). Команда из Песчанокопского одержала две победы в двух играх и первой пробилась в 1/8 финала. Так что встреча «Ростова» с «Торпедо» в последнем туре группового этапа будет носить исключительно товарищеский характер.

Поражение от команды второго дивизиона стало последней каплей. Сёмин был отправлен в отставку, а в интервью журналистам тренер не стал никого винить в своих неудачах.

«Мы плохо сработали в этот период. И тренеры, и игроки. Основная вина, конечно, на нас», — взял на себя вину Сёмин.

Так почему же у Сёмина не получилось в «Ростове»?

Версия 1: прагматичная

Основная и главная причина лежит на поверхности. Юрий Павлович не умеет работать в роли «пожарного» и включаться по ходу сезона. Ранее говорили, что ему нужна пара лет для того, чтобы выстроить новую команду – ведь именно так он работал в «Локомотиве» в девяностые. Однако в скоротечном XXI веке тренер показал свою гибкость и смог давать результат в первый же сезон. Однако всё равно для успешной работы ему нужно было провести предсезонную подготовку и самостоятельно сформировать состав команды на сезон под свои цели и задачи.

В «Ростов» же тренеру пришлось вливаться прямо по ходу сезона. Пусть он пришёл в августе, когда трансферное окно ещё было открыто, однако серьёзно усилиться команда не успела, а сборы всё равно проходила ещё при Карпине. Времени перекраивать состав у Сёмина попросту не было. А у руководства «Ростова» не было готовности к смене тренера уже после второго тура.

Короткая предсезонка, кстати, была главной причиной, почему сборная России так долго не могла обрести главного тренера. По слухам приглашения поступали и Сергею Семаку, и Леониду Слуцкому, но тренеры ответили отказом: никому не хотелось бросать команду за пару недель до старта чемпионата ради авантюры со сборной, которую в экстренном порядке нужно было собирать на решающие игры отбора. В результате согласился Карпин, и то согласился лишь на условиях совмещения. Чем это «совмещение» закончилось, все наверняка помнят.

Итак, Сёмин вступил в должность в срочном порядке, в условиях, к которым оказался не готов никто. «Ростов» смог удержать летом свой основной состав, но не провёл качественного усиления. А главное – для Сёмина не успели подписать атакующего плеймейкера.

Юрий Сёмин тренирует аж с начала восьмидесятых и неоднократно демонстрировал умение подстроиться под современные тенденции и тактику. Но кое-что в его схемах оставалось неизменным: главным бомбардиром в его командах всегда был атакующий хавбек. Дмитрий Лоськов, Марат Измайлов, Александр Алиев, Алексей Миранчук – список можно продолжать. Этим, кстати, объясняется и невысокая результативность многих забивных форвардов, которые играли под руководством Сёмина. В «Локомотиве» пропадали голевые таланты, например, Дмитрия Бузникина, Олега Терёхина или Фёдора Смолова, хотя вне команды Сёмина они клали голы пачками. Кстати, Смолов после ухода Сёмина и правда поправил свою бомбардирскую статистику.

В «Ростове» же забивного плеймейкера сейчас просто нет. Данил Глебов и Павел Мамаев на эту роль явно не подходят. А у Мамаева ещё и непростые времена вне футбола наступили – со скандальным разводом и ещё более скандальным интервью. На эту роль в своё время мог бы сгодиться Роман Ерёменко, но его в «Ростове», увы, уже нет.

Версия 2: мистическая

Есть ещё одна версия ухода Сёмина – околомистическая. Похоже, он умеет добиваться результата только с одним клубом – «Локомотивом», где безумная поддержка фанатов придаёт ему энергии и жизненных сил. Сёмину довелось поработать в разных клубах, однако успеха он добивался только с «Локо». Было ещё чемпионство киевского «Динамо», но с учётом тренерского стажа Сёмина его вполне можно списать на статистическую погрешность. Даже с «Габалой» в Азербайджане тренер не смог завоевать ни одного титула, несмотря на финансовые возможности клуба и мощный по азербайджанским меркам состав.

Закончил ли Юрий Сёмин карьеру? Пока сложно сказать однозначно. Сейчас специалисту уже 74 года, но он сам говорит, что не хочет пока уходить на пенсию. Но удастся ли ему добиться новых успехов – это большая загадка. Разве что «Локомотив» внезапно пригласит тренера в пятый раз.