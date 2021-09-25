Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководством политических партий предложил обсудить вопрос проведения в стране ещё одного чемпионата мира по футболу.

«Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира», — приводит слова Путина ТАСС.

Чемпионат мира по футболу в России прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. Победу на турнире одержала сборная Франции, которая победила в финале Хорватию 4:2. Россия дошла на ЧМ-2018 до четвертьфинала, где уступила хорватам.

В 2022 году чемпионат мира примет Катар, турнир впервые в истории пройдёт в зимнее время — с 21 ноября по 18 декабря. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Место проведения чемпионата мира-2030 будет определено в 2024 году, а приём заявок стартует в 2022-м.