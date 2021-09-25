«Милан» одержал победу над «Специей» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу со счётом 2:1.

Счёт в составе красно-чёрных на 48-й минуте открыл 19-летний Даниэль Мальдини. Сын многолетнего капитана «Милана» Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини забил свой первый мяч за основной состав команды в официальных играх. За первую команду футболист дебютировал в феврале 2020 года, а в серии A первый матч провёл 1 августа.

«Специя» сравняла счёт на 80-й минуте — отличался Даниэле Верде, но через шесть минут Браим Диас провёл победный мяч.

Победа позволила «Милану» выйти на первое место в турнирной таблице с 16 очками.

Дед Даниэля Мальдини Чезаре выступал за «Милан» с 1954 по 1966 год, а затем работал в команде на разных должностях, включая пост главного тренера. Отец Даниэля Паоло провёл в «Милане» всю профессиональную карьеру с 1984 по 2009 год и стал рекордсменом по играм за клуб. Сейчас он трудится в клубе на должности технического директора.

Старший брат Даниэля Мальдини Кристиан также начинал карьеру в академии «Милана», но не смог закрепиться в клубе и выступает за команды низших итальянских дивизионов.